Vliegtuig op weg naar Amsterdam maakt voorzorgslanding in Amerika

vier vragen Trump geeft Noord-Sy­rië aan Turkije weg, wat houdt dat in?

11:34 De relatieve rust in Noord-Syrië lijkt om te slaan in nieuw oorlogsgeweld. Enkele uren na een telefoontje tussen de Amerikaanse president Trump en de Turkse president Erdogan begonnen Amerikaanse troepen zich vanochtend terug te trekken uit het gebied. Het maakt de weg vrij voor een Turkse aanval op de Koerden. En het werpt nieuwe vragen op over de toekomst van de duizenden (Europese) gevangen van Islamitische Staat die er in kampen en cellen zitten.