Vliegtuigcrash IJsland: doden onder wie Nederlander geborgen, onderwaterrobot verving duikers

UpdateMet vertraging vanwege het slechte weer is in IJsland is vandaag de berging begonnen van de vier slachtoffers van de crash met een sportvliegtuigje, nu een week geleden. De Cessna C172 stortte door nog onbekende reden neer en kwam terecht in een meer in het zuidwesten van het eiland.

De politie meldde aan het begin van de avond dat drie lichamen al waren geborgen en dat nog werd gezocht naar het vierde lichaam. Ze zei niet welke slachtoffers al uit het Thingvallavatn-meer waren gehaald en welk stoffelijk overschot nog geborgen moest worden. Omstreeks 21 uur Nederlandse tijd (een uur vroeger in IJsland) deelde ze op haar Facebook-pagina mee dat ook het lichaam van de vierde inzittende was geborgen.

In de Cessna C172 zaten naast piloot Haraldur Diego (50) drie buitenlandse toeristen. Ze waren 22, 26 en 32 jaar oud en kwamen uit respectievelijk de Verenigde Staten, Nederland en België. De Nederlander woonde ook in laatstgenoemd land. De in Schoten bij Antwerpen opgegroeide Tim Alings had de trip naar IJsland georganiseerd voor het Antwerpse modelabel Suspicious.

De berging van de lichamen verloopt onder uiterst moeilijke omstandigheden. ‘Omdat duiken te gevaarlijk is vanwege de extreme kou en ijsvorming op het meer, is gekeken naar andere bergingsmethoden. In plaats van duikers gebruiken we nu een kleine onderzeeër voorzien van camera-apparatuur en een grijparm, bestuurd vanuit een boot op het water. De duikboot brengt de lichamen naar de oppervlakte, waar duikers het overnemen. Ze brengen de lichamen aan boord van boten waarmee de stoffelijke overschotten naar de oever worden vervoerd’, luidt het in een verklaring op Facebook.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat duikers de lichamen naar boven zouden halen. De stoffelijke overschotten bevinden zich op een diepte van zo'n 37 meter. Elke duiker zou slechts één poging per dag mogen ondernemen en slechts 20 minuten onder water mogen blijven vanwege de barre omstandigheden.

Vliegverbod

Om de bergingsoperatie in alle rust en zonder pottenkijkers te laten verlopen, heeft de politie het gebruik van drones en andere op afstand bestuurbare luchtvoertuigen met ingang van donderdag verboden in een straal van 4 kilometer rond de bewuste locatie. Het gaat om de Ölfusvatnsvík-baai in de zuidpunt van het meer. Het vliegverbod geldt tot de operatie is afgerond.

Woensdag maakte de politie al bekend dat het zuidelijke deel van het Thingvallavatn-meer donderdag en vrijdag zou zijn afgesloten voor al het openbaar verkeer. De afsluiting geldt vanaf 08.00 uur tot 's avonds zolang de bergingsactiviteiten gaande zijn.

Volledig scherm Het gebied van het vliegverbod boven de plek van de bergingsoperatie in de Ölfusvatnsvík-baai. © Facebook Politie IJsland-Zuid

Min 10 graden

De temperatuur in het bewuste gebied schommelt rond de min 10 graden en het sneeuwde een beetje, meldde nieuwssite mbl donderdagmiddag. Bij de bergingsoperatie zijn volgens haar zo'n 60 personen betrokken van politie, kustwacht, reddingsbrigade en brandweer.

Het vliegtuigje met de toeristen vertrok vorige week donderdag vanuit hoofdstad Reykjavik voor een twee uur durende tocht in de omgeving van de zogeheten Golden Circle, een populaire route langs watervallen en andere bezienswaardigheden. Het laatste contact met het toestel was ongeveer een uur na vertrek. Een op afstand bestuurbare miniduikboot lokaliseerde het wrak vrijdag in het meer, zo'n 50 kilometer ten oosten van Reykjavik. De inzittenden zaten niet meer in het toestel, bleek uit foto's gemaakt door de op afstand bestuurbare miniduikboot. Die lokaliseerde de lichamen zondag.

Het is niet duidelijk wat er precies is misgegaan tijdens de vlucht. De vliegomstandigheden waren volgens de kustwacht goed. ,,We hebben geen noodsignaal of waarschuwing ontvangen”, zei een woordvoerder later. Sportvliegtuigjes zijn niet uitgerust met een zogenoemde flightdatarecorder, in de volksmond bekend als een zwarte doos. Berging van het wrak is dan ook cruciaal voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash. Het toestel ligt op een diepte van zo'n 50 meter.

