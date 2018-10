Vluchten in Brussel gecanceld wegens staking

Erdogan dreigt Saoedi-Ara­bië: Wie gaf bevel voor moord Khashoggi?

11:59 De Turkse president Tayyip Erdogan heeft Saoedi-Arabie vandaag opgeroepen duidelijkheid te geven over wie het bevel gaf voor de moord op journalist Jamal Khashoggi en over de plek waar zijn lichaam is verborgen. Ook zei hij dat Turkije nog meer bewijsmateriaal over de zaak heeft dat indien nodig kan worden vrijgegeven.