VN: 1,5 miljoen mensen uit Oekraïne gevlucht, snelst groeiende vluchtelingencrisis sinds WO II

‘Bayraktar! Bayraktar!’ Hoe een Turk de tweede grootste held van Oekraïne is geworden

De grootste held van Oekraïne is volgens de inwoners president Volodimir Zelenski, met vlak achter hem Bayraktar. Dat is de drone van Turkse makelij die al voor tientallen miljoenen aan Russische tanks, pantsers en raketlanceerders heeft verwoest. Een Oekraïense militair maakte er zelfs al een liedje over dat nu op weg is om een YouTube-hit te worden.

5 maart