VN-baas: ‘Jezidi’s nog niet terugsturen naar Irak’

In een exclusief gesprek met deze site toont de VN-Commissaris voor de Vluchtelingen begrip voor de legitieme argumenten van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) om de asielzoekers terug te sturen. Toch doet hij een beroep op begrip en mededogen, juist voor de Jezidi’s.



,,Ze gaan naar een vluchtelingenkamp, niet naar huis. Je stuurt ze dus terug naar een precaire situatie. Daarbij gaat het om Jezidi’s, een zeer getraumatiseerde gemeenschap. Dit zijn degenen die het meest hebben geleden onder Islamitische Staat (IS). Verkrachting, geweld, gedwongen rekrutering, moorden. Het is ze allemaal overkomen. Deze mensen waren doelwit van IS.”



Volgende week wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de kwestie. Een aantal partijen wil de tussen de honderd en tweehonderd Jezidi’s ontzien, maar de IND ziet daarvoor weinig reden. Formeel kunnen de asielzoekers, nu IS is verdreven, terug naar de de tentenkampen in Noord-Irak. Daar zouden voldoende onderdak en voedsel voorhanden zijn.