VN: oorlog in Syrië eiste al ruim 350.000 mensenlevens

Boris Johnson waarschuwt voor klimaat­ramp in kleurrijke VN-toe­spraak

23 september De Britse premier Boris Johnson heeft woensdagavond (lokale tijd) in een kleurrijke toespraak tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (VN) gezegd dat de geplande klimaattop in Glasgow over 40 dagen ‘een keerpunt voor de mensheid’ moet worden. Het is tijd voor de wereld om ‘op te groeien’ en klimaatverandering serieus te nemen, zei Johnson.