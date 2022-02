VN-rapport: Noord-Korea blijft wapens ontwikkelen, met kennis uit buitenland

Noord-Korea is het afgelopen jaar doorgegaan met de ontwikkeling van kernwapens en ballistische raketten, zo staat in een vertrouwelijk rapport van VN-waarnemers die toezien op de naleving van de sancties tegen het land. De benodigde technologie, kennis en materiaal haalde Noord-Korea uit het buitenland, deels door internationale samenwerking, deels via cyberaanvallen, staat in het rapport.

De waarnemers presenteerden hun bevindingen vrijdag aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Persbureau Reuters had zaterdag inzage in een samenvatting. Daarin staat ook dat in 2021 cyberaanvallen een belangrijke bron van inkomsten waren voor Noord-Korea. Vooral financiële instellingen en beurzen die in cryptomunten handelen waren doelwit van Noord-Koreaanse hackers. Op die manier haalde het land mogelijk enkele honderden miljoenen dollars binnen.

Sancties

De Verenigde Naties stelden in 2006 sancties in tegen Noord-Korea in reactie op de pogingen van het land om kernwapens te ontwikkelen. Onder meer de export van steenkool, ijzer en textiel door Noord-Korea zijn verboden. Ook mag het land maar beperkt olie en olieproducten invoeren. Volgens de waarnemers was de illegale handel in deze producten vorig jaar kleiner dan in andere jaren, omdat Noord-Korea in reactie op de coronapandemie zijn grenzen sloot.

Noord-Korea lanceerde in januari negen keer proefraketten. Dit is het hoogste aantal in zo korte tijd sinds 2019. Onderhandelingen tussen Noord-Korea enerzijds en buurland Zuid-Korea en de Verenigde Staten anderzijds zijn vastgelopen.