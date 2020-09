VN: stop met martelen van gevangenen in Belarus

Video Alle schipbreu­ke­lin­gen op reddings­boot Banksy van boord gehaald

30 augustus Alle schipbreukelingen die aan boord waren van de door de Britse kunstenaar Banksy gefinancierde reddingsboot Louise Michel, zijn van boord gehaald. Dat meldt de bemanning van het schip via Twitter. De overvolle boot, die 219 schipbreukelingen aan boord had, luidde vrijdagavond de noodklok. Daarop snelden zaterdag de Italiaanse kustwacht en een Duits liefdadigheidsschip te hulp. Eén van de opvarende vluchtelingen is overleden.