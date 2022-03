VN-vertegenwoordiging Canada maakt Rusland belachelijk met foto van gecorrigeerde brief

Dat deden de Canadezen door de brief die de Russische VN-vertegenwoordiging had rondgestuurd om te zoeken naar steun voor hun ontwerpresolutie, te voorzien van allerlei tekstvoorstellen en -bewerkingen.

De brief, ondertekend door de Russische diplomaat Vasili Nebenzja, was de vorige dag naar alle VN-leden gestuurd. In het schrijven zegt de Rus dat hij ‘contact zoekt met betrekking tot een dringende kwestie in verband met de benarde humanitaire situatie in en rond Oekraïne’. Canada voegde aan die zinsnede in rode letters toe: ‘die wij hebben veroorzaakt als gevolg van onze illegale agressie-oorlog'.

De brief gaat verder door te zeggen dat Rusland ‘sterk gelooft’ dat het de taak van de internationale gemeenschap is om - ondanks alle heersende tegenstellingen - er alles aan te doen dat de gevolgen voor de Oekraïense bevolking zo klein mogelijk zijn. Canada voegt in het rood de opmerking toe: ‘Jullie vallen burgers aan, bombarderen scholen en ziekenhuizen... Daarom denken wij dat u dit niet gelooft? Leg het alsjeblieft uit.’

En zo ging het nog even door op de brief van twee kantjes.

‘Smaad’

De brief werd vele keren geretweet, ook door VN-vertegenwoordigingen van andere landen, meldt de BBC, maar viel niet in goede aarde bij de Russen. Zij spraken van ‘Russofobie’ en ‘smaad’. Dimitri Polivanski, de eerste plaatsvervangende, permanente vertegenwoordiger van Rusland bij de VN, reageerde op de tweet en zei dat het ‘laat zien dat jullie diplomatieke vaardigheden en goede manieren het laagste punt hebben bereikt’. Ook herinnerde hij de Canadezen er fijntjes aan dat zij er twee keer niet in slaagden om genoeg steun te krijgen voor een niet-permanente plek in de VN-Veiligheidsraad.

De brief was bedoeld om de steun te vergroten voor een Russische ontwerpresolutie over het verstrekken van ‘humanitaire hulp’ in Oekraïne. Daarover zou vandaag eigenlijk in de VN-Veiligheidsraad worden gestemd. De resolutie is onder meer sterk bekritiseerd door Westerse landen omdat het de Russische verantwoordelijkheid voor de oorlog niet vermeldde.

De geplande stemming werd gisteren door Rusland geannuleerd vanwege een gebrek aan steun. Moskou kreeg de handtekeningen van China en India vooraf niet onder de tekst, een indicatie dat die landen zouden tegenstemmen, zei een VN-ambassadeur. De Russische VN-ambassadeur Vasili Nebenzia bevestigde ‘in dit stadium’ niet om een stemming te vragen. Hij beschuldigde Westerse landen ervan ongekende druk uit te oefenen op andere leden van de raad. De VN-gezant van de Verenigde Staten, Linda Thomas-Greenfield, zei dat de Russische resolutie ‘krankzinnig’ was en ‘gedoemd te mislukken’, meldde persbureau AFP eerder.

