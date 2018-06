'Voedsel- en medicijntekort bij uitblijven handelsdeal Brexit'

Sov­jet-pi­loot teruggevon­den die 30 jaar lang vermist was in Afghanis­tan

4:31 Tijdens de interventie van de Sovjets in Afghanistan (1979-1989) werd zijn vliegtuig neergehaald. Na meer dan dertig jaar blijkt nu dat een vermiste en dood gewaande Russische piloot nog in leven is. En hij wil naar huis terugkeren.