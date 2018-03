Voetgangersbrug van universiteit Miami stort in: meerdere doden

De 950 ton zware constructie stortte vanmiddag plaatselijke tijd in op de hoofdcampus van de universiteit in Miami. Op videobeelden is te zien dat er auto's vastzitten onder het gevaarte. Volgens de brandweer is minstens één slachtoffer met een trauma-alarm overgebracht naar het ziekenhuis.



Het universiteitsbestuur laat in een verklaring weten geschokt en bedroefd te zijn over het tragische incident. 'Op dit moment zijn we nog druk bezig met de reddingspogingen en het verzamelen van informatie'. De rijbanen zijn in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid.