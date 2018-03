Voetgangersbrug van universiteit Miami stort in: minstens zes doden

Sjoerd maakte blootfoto op Machu Picchu: 'Dom en onhandig'

21:51 Ja, het was dom en onhandig, maar het was maar één foto. ,,En die hebben we grondig verwijderd'', zegt de 26-jarige Sjoerd. Hij is de Nederlander die samen met twee andere vakantiegangers (een Zwitser en een Duitser) bloot op de foto ging op de legendarische Machu Picchu in Peru. Ze werden meteen van de beroemde Inca-ruïnes geschopt. En hebben geluk dat het daarbij bleef.