Volop lof voor pilote Southwest: 'Ze hield hoofd koel na ontploffen motor'

Shults groeide op in de buurt van een luchtmachtbasis in de Amerikaanse staat New Mexico. Vrienden en oud-klasgenoten vertellen dat ze een van de eerste vrouwelijke straaljagerpilotes in het Amerikaanse leger was, in een tijd dat dit niet gewoon was. ,,Ze zei dat ze niemand haar zou laten zeggen dat ze het niet kon'', aldus vriendin Cindy Foster.



Op de middelbare school bezocht ze een gastcollege over de luchtvaart, gegeven door een gepensioneerde kolonel. Shults was het enige meisje dat aanwezig was, waarop de man vroeg 'of ze misschien verdwaald was.' ,,Ik raapte mijn moed bijeen en zei dat ik op de juiste plek was en geïnteresseerd was in vliegen. Ik mocht blijven, maar hij verzekerde me dat er geen professionele vrouwelijke piloten waren.'' Uiteindelijk lukte het haar om vlieger te worden bij de Marine, waar ze tien jaar in dienst was. Tegen verschillende media had ze het vaak over het glazen plafond waar ze als vrouw tegenaan botste.