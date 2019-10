Von der Leyen aanvaardt twee nieuwe teamleden voor Europese Commissie

Von der Leyen heeft de Fransman Thierry Breton, oud-minister en topman van het IT-bedrijf Atos, geschikt bevonden als commissaris voor Interne Markt, Industrie en Defensie. Hij heeft volgens de zegsvrouw een ‘verreikend aanbod’ gedaan om belangenconflicten te voorkomen. Wellicht verkoopt hij zijn aandelenpakket in Atos, dat naar verluidt 34 miljoen euro waard is.



Ook de Hongaarse EU-ambassadeur Olivér Várhelyi kan toetreden tot het dagelijks EU-bestuur. Of hij de portefeuille Uitbreiding krijgt is afhankelijk van met welke kandidaat Roemenië komt. De juridische commissie van het Europees Parlement gaat nu eerst beoordelen of bij het voorgestelde duo geen sprake is van belangenverstrengeling. Daarna moeten ze nog een hoorzitting doorstaan.



Von der Leyen spoort Roemenië opnieuw aan ook met een naam op de proppen te komen, laat een woordvoerster weten. Het Europees Parlement had de eerdere kandidaten van deze drie landen afgewezen. De planning is dat het parlement de hele 27-koppige commissie eind november goedkeurt, waarna het team op 1 december aan de slag gaat, een maand later dan eerder voorzien.