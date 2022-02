Von der Leyen over EU-lidmaatschap Oekraïne: ‘Ze horen bij ons en we willen hen erbij’

Oekraïners worden wakker na vierde nacht onder Russische raketten

De Oekraïense president Volodimir Zelenski denkt dat de komende 24 uur ‘cruciaal’ zullen zijn voor de toekomst van zijn land. Hij blijft sceptisch over onderhandelingen met Rusland. ,,Ik geloof niet echt in een uitkomst van deze ontmoeting, maar laten we het proberen”, zei hij in een videoboodschap.

8:56