Von der Leyen staat opnieuw voor schut in bijzijn Michel

Dat was ditmaal bij de Europees-Afrikaanse top die donderdag en vrijdag plaatsvond in Brussel. Von der Leyen stond met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad en de Franse president Emmanuel Macron op een podium voor een fotomoment met vertegenwoordigers van de deelnemende landen.

Onder hen de minister van Buitenlandse Zaken van Oeganda Jeje Odongo. Von der Leyen begroette hem bij het opkomen van het podium keurig met een hoofdknikje. Ze stond klaar om de Afrikaanse bewindsman de hand te schudden maar die liep haar straal voorbij, zo is te zien op beelden op sociale media. Odongo lijkt heel even te knikken en loopt dan naar Michel en Macron en schudt hen licht voorovergebogen de hand. Vervolgens gaat hij doodleuk tussen Von der Leyen en Michel staan om zich met de borst vooruit te laten fotograferen.

Daarna draait hij zich naar beide gastheren en bedankt hen voorovergebogen met een hoofdknik. De situatie zit zowel Macron als Michel niet lekker, blijkt. Nog voordat laatstgenoemde met een armgebaar richting Von der Leyen wijst, loopt de Franse president naar de Oegandees toe en dwingt hem met eenzelfde armgebaar zich om te draaien naar de Europese Commissievoorzitter. Die bedankt hij dan door bijna overdreven voorover te buigen, zijn handen voor zijn buik gevouwen. Na een kort beleefdheidsgesprekje, waarbij Von der Leyen glimlachend knikt, buigt Odongo opnieuw richting de Franse president en verlaat het podium.

Diplomatieke uitglijder

Voor Ursula von der Leyen stond in april vorig jaar tijdens een topontmoeting van Charles Michel en haar met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Ankara geen stoel klaar. Na de ‘diplomatieke uitglijder’ nam ze noodgedwongen plaats op een sofa op de tweede rij. Op sociale media kreeg niet alleen de Turkse president ervan langs, maar ook Europees president Charles Michel, die blijkens veelbekeken videobeelden van de bijeenkomst vliegensvlug de ‘Europese’ stoel inpikte en Von der Leyen aan haar lot overliet.

Von der Leyen maakte Michel een week na het incident in een persoonlijk gesprek duidelijk dat ze een dergelijke situatie nooit meer zal toestaan, melden bronnen in kringen rond de EU-commissie. Officieel werd niks naar buiten gebracht over het gesprek tussen de twee. Turkije en de EU gaven elkaar de schuld voor het incident. De Turken beweren dat er op aanwijzing van de EU geen stoel voor Von der Leyen was klaargezet, maar volgens de EU mochten ze de ontvangstruimte vooraf niet zien.

Vernederend

Charles Michel legde een deel van de verantwoordelijkheid bij de Turken. Het protocol van de Europese Raad kreeg de dag voor de ontmoeting geen toegang tot de zaal en ontving ook geen gedetailleerde informatie over de opstelling van de stoelen, bleek tijdens een interview dat hij in dezelfde week gaf aan enkele Europese kranten waaronder de Vlaamse zakenkrant De Tijd. Desondanks nam hij ook een deel van de verantwoordelijkheid op zich. ,,De opstelling van de stoelen was vernederend en dat is zeer betreurenswaardig. Ik slaap niet goed meer sinds het sofa-incident. De film blijft constant door mijn hoofd spelen’’, zei de Europese Raadsvoorzitter.

De vrouwonvriendelijke ontvangst veroorzaakte een storm van kritiek in Europa. Vooral omdat het bezoek van Von der Leyen en Michel aan de Turkse president mede in het teken stond van de eerbiediging van mensen- en vrouwenrechten. De Turkse terugtrekking uit de Istanboel-conventie, die geweld tegen vrouwen bestrijdt, was een belangrijk punt op de agenda.

Vrouwenrechten

De Turkse president leverde met ‘sofagate’ ongewild een bijdrage aan de verbetering van de positie van Europese vrouwen. Dankzij hem groeide de druk om vrouwen meer loon en meer bestuurszetels in beursgenoteerde ondernemingen te geven, bleek eind april vorig jaar tijdens een debat met Charles Michel en Ursula von der Leyen. Europese Raadsvoorzitter Michel beloofde zich als goedmakertje nog harder dan voorheen te zullen inzetten voor vrouwenrechten.

