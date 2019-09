‘Vondst lichaam oud-topman Philips is in scène gezet’

‘Doodsbe­drei­ging’ voor presidents­kan­di­daat VS na an­ti-wapen­speech

2:51 Het was een dapper statement van de Amerikaanse presidentskandidaat Beto O’Rourke, donderdag in een tv-debat met zijn Democratische medekandidaten. ,,Hell yes, we gaan je wapen van je afpakken’’, zo probeerde hij het slepende debat over wapenbezit in de VS open te breken. Maar na afloop kreeg hij een lading kritiek. Een van de reacties bestempelde hij zelf als een doodsbedreiging.