‘Voor de liefde’ ontsnapte Italiaanse moordenaar verstopt zich tussen schapen

Mastini (60) bijgenaamd 'Johnny de Zigeuner', profiteerde van een tijdelijke vrijlating uit een zwaarbeveiligde gevangenis op Sardinië op 6 september en keerde niet terug naar zijn cel. ,,De voortvluchtige werd gevonden op een landgoed in de buurt van Sassari”, in het noordwesten van het eiland, aldus de politie. Mastini had zijn haar platinablond geverfd in een poging zichzelf te vermommen. ,,We ontsnappen altijd voor de liefde”, zei hij tegen de politieagenten die hem vonden, hoewel zijn partner niet bij hem in de schaapskooi zat. De smid werd gearresteerd op beschuldiging van het verbergen van een bekende voortvluchtige.

Eerste moord op zijn 11de

Mastini, oorspronkelijk afkomstig uit Bergamo in Noord-Italië, verhuisde in de jaren zeventig met zijn gezin naar Rome en pleegde zijn eerste moord op 11-jarige leeftijd, volgens het Italiaanse persbureau ANSA. Hij werd ook genoemd in het onderzoek naar de onopgeloste moord op filmmaker Pier Paolo Pasolini in 1975.



Mastini ontsnapte voor het eerst uit de gevangenis in 1987. Hij was twee jaar op de vlucht. In die tijd pleegde hij overvallen, vermoordde een politieagent en gijzelde een jong meisje. Gepakt en gevangen gezet, werd hij in 2014 opnieuw tijdelijk vrijgelaten, waarop hij vluchtte. In juni 2017 ontsnapte hij uit een gevangenis in Noord-Italië, volgens dezelfde methode. De ontsnapping van dit jaar was zijn zevende.