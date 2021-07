Voor derde keer honderden kindergraven in Canada gevonden, wat is daar aan de hand?

Opnieuw 182 kindergra­ven gevonden bij Canadese school voor inheemse kinderen

30 juni Opnieuw zijn in Canada kindergraven gevonden bij een voormalig internaat in de provincie British Columbia. Bij een katholieke missieschool in Crankbrook werden 182 ongemarkeerde graven aangetroffen. De school huisvestte inheemse kinderen die van hun families waren weggenomen.