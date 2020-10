Voor het eerst in 70 jaar vindt in VS federale executie plaats van een vrouw

Voor het eerst in bijna zeventig jaar wordt in de Verenigde Staten de federale executie voorbereid van een vrouw. Lisa Montgomery, die werd veroordeeld voor een gruwelijke moord in 2004, zal op 8 december door het Amerikaanse ministerie van Justitie ter dood worden gebracht.

Montgomery, die schuldig werd bevonden aan het wurgen van een zwangere vrouw in Missouri, zal worden geëxecuteerd door middel van een dodelijke injectie in de federale gevangenis van Terre Haute in Indiana, aldus het ministerie in een verklaring.

De destijds 36-jarige vrouw sneed met een keukenmes de baby uit de buik van de acht maanden zwangere Bobbie Jo Stinnett (23). Dit gebeurde in de woning van Stinnett in Skidmore (Missouri). Vervolgens vluchtte Montgomery met het kind naar een andere staat en liet het doorgaan als dat van haarzelf. De twee vrouwen kenden elkaar.

Laatste executie in 1953

De laatste vrouw die door de Amerikaanse regering werd geëxecuteerd, was Bonnie Heady, die in 1953 in een gaskamer in Missouri ter dood werd gebracht.

Justitie bracht vrijdag tegelijkertijd naar buiten dat twee dagen later, op 10 december, de executie staat gepland van Brandon Bernard. Hij werd ter dood veroordeeld nadat hij in 1999 samen met zijn handlangers twee mensen vermoordde. De twee executies zijn de achtste en negende die de federale regering in 2020 gaat uitvoeren.

De Amerikaanse federale overheid had sinds 2003 geen doodstraffen meer laten uitvoeren, maar is er dit jaar sinds half juli weer mee begonnen. Bijna zestig ter dood veroordeelde misdadigers zitten in de dodencel op grond van zaken die de federale justitie heeft aangespannen.

