Voor het eerst is in Italië een hardloper gedood door een beer

In Italië is deze week een hardloper gedood door een beer, zo blijkt volgens persbureau AFP uit de resultaten van een autopsie op het lichaam van de 26-jarige Andrea Papi. Hij ging woensdag op pad in bosrijk gebied in het noordoosten van Italië, zijn lichaam werd later aangetroffen in een ravijn, met diepe wonden aan nek, armen en buik. Het is voor het eerst dat een beer in Italië dodelijk toeslaat.

Toen het lichaam van Papi in de nacht van woensdag op donderdag door reddingswerkers werd gevonden, nadat hij eerder door zijn vriendin als vermist was opgegeven, werd al gecommuniceerd dat de verwondingen waren veroorzaakt door ‘een grote vleeseter'. De autopsie werd vrijdag uitgevoerd. Een bron dicht bij het onderzoek meldt AFP dat daarbij duidelijk is geworden dat een beer de dader is. Dna-onderzoek moet nu uitwijzen welke beer.

Papi was woensdag gaan hardlopen in het bosrijke en bergachtige gebied rond zijn dorp Caldes, in de regio Trentino. Toen de man niet terugkwam van zijn hardlooprondje werden de hulpdiensten gealarmeerd. Na de vondst van het lichaam reageerde burgemeester Andrea Maini in lokale media: ,,Om een jong iemand op deze manier te verliezen is tragisch. Iedereen is in shock en onze gedachten zijn bij de nabestaanden.’’

Beren

In de Italiaanse regio werden in 2021 69 bruine beren geregistreerd. In 1996 was volgens AFP een natuurprogramma in het leven geroepen om de dieren te herintroduceren. Nu twee jaar later zouden er al weer meer beren in het gebied leven. Af en toe komt het tot botsingen tussen de dieren en mensen. Vooral als de beren welpen hebben, kunnen zij gevaarlijk zijn.

In augustus 2020 viel een beer in Trento een politieagent aan en verwondde hem op verschillende plekken. Twee maanden daarvoor waren op een wandelpad op de Monte Peller twee wandelaars aangevallen. En vorige maand werd in hetzelfde gebied een 39-jarige wandelaar aangevallen. De 39-jarige man werd verwond en deed op een gegeven moment alsof hij dood was om zo aan het dier te kunnen ontkomen. Die beer werd geïdentificeerd als een 18-jarig mannetje. Hoewel de autoriteiten opdracht gaven het dier op te sporen en te doden werd de beer nog niet gevonden.

Ook nu zijn er volgens verschillende media weer mensen die oproepen tot het afschieten van de verantwoordelijke beer. Tegenover hen staan natuurorganisaties. Annamaria Procacci van de Nationale Vereniging voor de Bescherming van Dieren (Enpa) hekelt tegenover AFP het gebrek aan preventieve maatregelen door de autoriteiten. ,,De mens is niet de prooi van de beer.’’ Ze stelt dat beren normaal gesproken afstand houden van mensen. De lokale overheid zou ervoor moeten zorgen dat mensen uit de gebieden blijven waar vrouwtjesberen hun jongen grootbrengen.