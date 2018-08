Voor het eerst sinds 2012 blauwhelmen op Golanhoogten

Britse tiener (18) krijgt levenslang voor plannen IS-terrorisme

3:28 Een 18-jarige vrouw uit Londen is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf wegens het beramen van terroristische aanslagen in Syrië en Engeland. Dat melden Engelse media. Met haar moeder en zus, die sinds juni vast zitten, vormde ze de eerste geheel vrouwelijke cel van de terroristische organisatie Islamitische Staat in Groot-Brittannië. Ze zal minimaal dertien jaar in de gevangenis moeten zitten.