Voor het eerst twee moslima’s in Amerikaanse Congres

Het ziet ernaar uit dat het Amerikaanse Congres diverser dan ooit zal zijn. Dat bewijst onder andere de verkiezing van Rashida Tlaib en Ilhan Omar. Beide vrouwen zijn moslima en hebben een zitje veroverd in het Huis van Afgevaardigden. Tlaib won in Michigan, Omar in Minnesota.

Het is niet voor het eerst dat moslims verkozen worden in het Congres van de Verenigde Staten, maar het is wel de eerste keer dat het gaat om twee vrouwen. Eerder wonnen Keith Ellison uit Minnesota en Andre Carson uit Indiana als eerste twee moslims een zetel in het Huis.

Rashida Tlaib: dochter van Palestijnse vluchtelingen



De 42-jarige Rashida Tlaib is de dochter van Palestijnse vluchtelingen. Ze is geboren in Detroit, de grootste stad van de staat Michigan, in een gezin met veertien kinderen. Tlaib, die advocate is en 10 jaar geleden op het politieke toneel verscheen in Michigan, heeft zich al meermaals openlijk uitgesproken tegen president Donald Trump. Twee jaar geleden werd ze opgepakt omdat ze een speech van Trump verstoorde.

Tlaib neemt de plaats in van John Convers, ook Democraat, die vorig jaar besloot niet meer deel te nemen aan de verkiezingen omdat hij beschuldigd werd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Volledig scherm De democratische Rashida Tlaib heeft een zitje in het Huis van Afgevaardigden behaald. © REUTERS

Ihlan Omar: vluchtelinge uit Somalië

Ilhan Omar (36) is niet alleen een van de twee eerste moslima’s in het Congres, maar zal ook het eerste lid met een Somalische achtergrond zijn. Op 8-jarige leeftijd is ze de oorlog in Somalië ontvlucht. Ze heeft vier jaar doorgebracht in een vluchtelingenkamp in Kenia, maar is met haar familie in 1997 naar Minnesota verhuisd.

Ze neemt de plek in van Keith Ellison, die de eerste moslim in het Congres was. Net als Tlaib is ze erg tegen de politiek van president Trump, vooral zijn migratiebeleid.