Vooraanstaande professor stapt uit Brits crisisteam na schenden ‘eigen’ lockdownregels

Een vooraanstaande wetenschapper en wiskundige die een belangrijke taak vervulde in het crisisteam van de Britse regering, heeft vanavond ontslag genomen. Dat gebeurde nadat onderzoeksjournalisten ontdekten dat hij zelf consequent de lockdownregels aan het overtreden was.

Neil Ferguson, als epidemioloog verbonden aan het Imperial College in Londen, is een van de prominente leden van het SAGE-crisisteam, de adviseurs die de Britse regering van wetenschappelijk advies voorzien.

In een verklaring geeft hij toe dat hij een ‘inschattingsfout’ heeft gemaakt. ,,Ik accepteer dat ik een beoordelingsfout heb gemaakt en verkeerd heb gehandeld.“

Bezoek van getrouwde vrouw

Professor Ferguson brak de regels van social distancing om zijn minnares, een getrouwde vrouw, te kunnen ontmoeten, zo blijkt uit onderzoek van The Telegraph. Volgens de krant is dat opvallend, omdat de wetenschapper zich juist twee weken lang had afgesloten van de buitenwereld, nadat hij positief was getest op het coronavirus.

,,Ik handelde in de overtuiging dat ik immuun was, positief had getest op het coronavirus en mezelf bijna twee weken volledig isoleerde na het krijgen van de symptomen”, verklaarde de professor zijn gedrag. Hij liet zijn vriendin twee keer per week langskomen, die daarvoor dwars door de Britse hoofdstad moest reizen.

Lockdown

De epidemioloog is in het Verenigd Koninkrijk een bekend figuur. Op de Britse universiteit gaf hij leiding aan een team dat een belangrijk onderzoek naar het coronavirus deed. Dat onderzoek, waarin werd beweerd dat meer dan een kwart miljoen Britten aan het coronavirus zouden overlijden als de overheid geen strikte maatregelen zou nemen, leidde tot de gedeeltelijke lockdown van het land.

Quote Hij heeft zijn eigen richtlij­nen op een bijzondere manier geschonden, en voor een intelligen­te man vind ik dat heel moeilijk te geloven Iain Duncan Smith, voormalig minister

Iain Duncan Smith, voormalig minister van pensioen, is verbolgen dat uitgerekend Ferguson de regels overtreedt. ,,Wetenschappers zoals hij hebben ons verteld dat we niet mogen socializen. Hij heeft zijn eigen richtlijnen op een bijzondere manier geschonden, en voor een intelligente man vind ik dat heel moeilijk te geloven. Dit dreigt de boodschap van de regering te ondermijnen.”

Niet voor het eerst

Ferguson is niet de eerste professional die de handdoek in de ring moest gooien vanwege het negeren van de maatregelen. Zo voelde wetenschapper Catherine Calderwood zich vorige maand genoodzaakt haar taken als overheidsadviseur neer te leggen, nadat bekend was geworden dat ze in het geheim niet-essentiële reizen maakte.

De Britse minister van Volkshuisvesting Robert Jenrick kwam om diezelfde reden onder een vergrootglas te liggen, maar besloot om wel aan te blijven.

Lockdown in VK

De huidige maatregelen in het Verenigd Koninkrijk die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan gelden tot donderdag. Premier Boris Johnson presenteert die dag de nieuwe plannen voor het versoepelen van de maatregelen.

Het Verenigd Koninkrijk ging op 23 maart in lockdown, later dan andere grote Europese landen. Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is gestegen tot boven de 32.000. Dat is het hoogste aantal doden dat tot nu toe in Europa is gemeld, volgens gegevens die vandaag zijn gepubliceerd.