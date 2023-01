Voorarrest Andrew Tate verlengd: van mensenhandel verdachte influencer zit zeker maand langer vast

In opspraak

Tate ontkent alle beschuldigingen en vroeg de rechter eerder al om vrijlating, maar die ging daar niet in mee. Een bericht dat donderdag op zijn Twitteraccount verscheen luidde: ‘Ik zit in detentie terwijl ze naar bewijsmateriaal ‘zoeken’. Bewijs zullen ze nooit vinden omdat we niet schuldig zijn. Ze zullen doorgaan met het negeren en weggooien van alle getuigenissen of hard bewijs dat we onschuldig zijn. Mijn zaak gaat niet over de waarheid. Dit gaat over politiek.’