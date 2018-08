Voorbijgangers redden brakende hond uit snikhete auto

VideoToevallige voorbijgangers hebben op de parkeerplaats bij een Brits meer een hond uit een snikhete auto bevrijd. Toen de baasjes drie uur later kwamen opdagen, waren ze zich van geen kwaad bewust. Sterker nog, ze namen het de redders in nood kwalijk dat ze het raam van hun wagen ingeslagen hadden.

Volledig scherm © Privéfoto De feiten deden zich vorige zondag voor in het Britse Frensham, de temperatuur liep daar op tot 35 graden. Terwijl het koppel met hun kindje ging zonnebaden, bleef de Franse bulldog alleen in de auto achter met het raam op een kier.



Voorbijgangers zagen hoe de viervoeter zwaar aan het puffen was en zelfs moest braken. In eerste instantie probeerden ze hem met water af te koelen, maar na een uur wachten sloegen ze het raam met een hamer stuk.

Opdagen

Toen de baasjes drie uur later dan toch kwamen opdagen, gingen ze de confrontatie met de overgebleven omstanders aan. Zij vonden hun reactie zwaar overdreven. ,,Het is niet oké om mensen te bedreigen die net jullie hond gered hebben", klonk het uit de mond van een vrouw.

Toen ze ook nog opmerkte dat hun gedrag niet door de beugel kon - en al zeker niet met een kind in de buurt - had ze de poppen helemaal aan het dansen. ,,Mijn kind is in goede handen. Jij bent diegene die zich smerig gedraagt", antwoordde de moeder.

,,Die hond moest naar buiten", aldus de dame die het hele voorval filmde. ,,Het was een gezamenlijke beslissing om dat raam kapot te slaan en hem te bevrijden. Zelfs in de schaduw bleef dat dier nog ziek. In totaal zijn ze zeker vier uur lang weggebleven. Maar het lot van hun hond interesseerde hen niet, enkel de schade aan hun wagen vonden ze belangrijk. In plaats van een bedankje kregen we een hoop verwijten naar ons hoofd geslingerd."

Kofferbak