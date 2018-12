Voormalig eigenaar van Hitlers geboortehuis wil meer geld

Volgens Duitse media heeft Wenen tot nu toe 310.000 euro betaald voor het pand in het stadje op de grens met Duitsland. De advocaat van de vroegere eigenaresse, Gerlinde Pommer, zegt echter dat zijn cliënt 1,5 miljoen euro wil hebben. Pommer wilde de woning jarenlang niet afstaan en ook hield de vrouw renovatie van het pand tegen. Een expert heeft de waarde van het pand eerder op 810.000 tot 1,5 miljoen euro geschat. Het Oostenrijkse parlement zette daarop een onteigeningsprocedure in gang. Oostenrijk wil voorkomen dat het pand uitgroeit tot een bedevaartsoord van rechts-extremisten. De bezoekjes van de neonazi’s aan de woning waren de Oostenrijkse overheid al jaren een doorn in het oog. Er waren zelfs plannen om het helemaal te slopen . Lees verder onder de foto

Felle kritiek

De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Wolfgan Sobotka, was destijds van mening dat er op een nieuwe te bouwen pand alleen een bordje mocht komen met een verklarend tekstje. Op de plek van het oude pand komt of een sociale instelling of een gemeentelijke organisatie. Sobotka kreeg gisteren felle kritiek toen hij meldde dat Hitlers geboortehuis 'gesloopt zal gaan worden' en vervangen door een nieuw pand. Daarop werd besloten dat het pand drastisch wordt verbouwd en een nieuwe bestemming krijgt.

Architectenwedstrijd

Deskundigen stelden dat sloop niet noodzakelijk was om het ‘donkere verleden’ van het huis teniet te doen. Een architectenwedstrijd, die in 2016 werd uitgeschreven, moest voorkomen dat de woning van buiten ‘niet meer als zodanig’ te herkennen valt.



Hitler werd op 20 april 1889 geboren in het gebouw van drie verdiepingen aan de Salzburger Vorstadt 15. Twee jaar later verhuisde de familie naar Linz. Hitler stierf in zijn bunker in Berlijn op 30 april 1945. De uit de 17e eeuw stammende woning in Braunau staat al jaren leeg.