Voormalig Fox-presentatrice Nauert trekt zich terug als ambassadeur VN

Update Belg (65) gered die in grot viel en urenlang op 75 meter onder de grond vast zat

1:46 Een 65-jarige man is in het Waalse Yvoir uit een van de diepste grotten van België gered. De man was zaterdag uitgegleden en urenlang vast komen te zitten op een diepte van zo’n 75 meter. Dat melden verschillende Waalse media. Hij is gewond, maar verkeert niet in levensgevaar.