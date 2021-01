Voormalig Hitler-hotel met ondergronds bunkercomplex verkocht

video Meerdere doden door brand bij Serum Institute in India, grootste vaccinpro­du­cent ter wereld

21 januari Bij het Serum Institute of India, de grootste vaccinproducent ter wereld, woedde vandaag een urenlange brand. Hierbij zijn meerdere doden gevallen, bevestigt CEO Adar Poonawalla. De fabriek, gelegen in Pune in het westen van India, is samen met AstraZeneca en Oxford University bezig met de ontwikkeling van het Covishield-coronavaccin. De productie van het vaccin is niet in gevaar gekomen. Het vuur is inmiddels onder controle.