Voormalig hoofdrechercheur zaak-Maddie: ‘Duitse hoofdverdachte heeft het niet gedaan’

‘Geen bewijs’

De Duitse autoriteiten hebben een ‘verdachte gemaakt’, zegt Amaral tegenover het Franse persbureau AFP naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw boek over de zaak, met als titel ‘Maddie: Genoeg Leugens’. ,,Als ze iets zouden hebben tegen hem, zou hij aangeklaagd en veroordeeld zijn geweest”, aldus de Portugees. Hij voegt eraan toe dat er nog steeds geen bewijs is van een ontvoering.

In 2008 publiceerde de ex-rechercheur ook al een boek over het mysterie. Daarin zei hij dat de ouders betrokken waren in de verdwijning. De ouders spanden een proces in wegens laster en wilden een verbod op het boek. Amaral werd in 2015 hiervoor veroordeeld, maar werd twee jaar later alsnog vrijgesproken.