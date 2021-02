Voormalig icoon van de democratie Suu Kyi hangt zware celstraf boven het hoofd

Geen cel voor Belgische agent die Mawda (2) doodschoot, wel voor bestuurder smokkelbus­je

12 februari De Belgische politieagent die bij de achtervolging van mensensmokkelaars in mei 2018 per abuis een Iraaks-Koerdische peuter doodschoot, hoeft niet de cel in. De rechter acht hem wel schuldig, maar hield het bij een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar en een boete.