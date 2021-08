Voormalig kindster (19) na vermissing levenloos gevonden

Fotoshoot eindigt in drama: luipaard bijt Duits model in hoofd, slachtof­fer zwaarge­wond

25 augustus Een 36-jarig Duits fotomodel is zwaargewond geraakt toen ze tijdens een fotoshoot met een luipaard werd aangevallen door het dier. Het drama vond plaats in een ‘seniorenresidentie voor showdieren’ in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt. Tegen de eigenaresse van het opvangcentrum is een onderzoek gestart naar het toebrengen van lichamelijk letsel door nalatigheid.