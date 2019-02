Voormalig Navo-ambassadeur over Trump: 'Europa is kind van de rekening'

Oud-bok­ser Rudi Lubbers: ‘Ja, ik wil best terug naar Nederland’

15:32 De aan lager wal geraakte oud-bokser Rudi Lubbers, die met zijn partner Ria overleeft in een vervallen busje in ijskoud Bulgarije, wil best terug naar Nederland. Hij is blij met alle hulp die vanuit Nederland is opgestart. Ria ‘is niet goed’, maar leeft nog wel en ‘ligt nu te slapen’, vertelt de roemruchte bokser van weleer telefonisch vanuit het dorpje Kosharitsa in het verre oosten van Bulgarije, waar ze bivakkeren.