Voormalig Trump-adviseur Bannon aangehouden om oplichting honderdduizenden donateurs

Trumps oud-stra­teeg Bannon gooit het op akkoordje met commissie Mueller

17 januari Steve Bannon, de voormalige strategisch adviseur van de Amerikaanse president Trump, heeft het op een akkoordje gegooid met de speciale aanklager Robert Mueller. De deal voorkomt dat Bannon openlijk moet getuigen over de ontmoetingen tussen Trumps team en een afvaardiging van de Russen in 2016. In plaats daarvan zal hij worden verhoord door Muellers onderzoeksteam zelf.