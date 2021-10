Voormalig VS-minister van Buitenlandse Zaken en oud-generaal Colin Powell (84) overleden

Voormalig diplomaat en oud-generaal Colin Powell is vandaag op 84-jarige leeftijd overleden. Volgens Powells familie is hij aan de gevolgen van Covid-19 overleden. Powell was van 2001 tot 2005, onder president George W. Bush, minister van Buitenlandse Zaken van de VS.

Powells familie schrijft op sociale media met hem ‘een opmerkelijke en liefhebbende echtgenoot, vader en grootvader’ en ‘een geweldige Amerikaan’ te hebben verloren. Volgens de nabestaanden was Powell volledig ingeënt tegen het coronavirus, maar is hij toch aan de complicaties van een besmetting overleden. De familie bedankt het medisch personeel van het Walter Reed-ziekenhuis voor de zorg aan Powell.



Oud-president Bush en echtgenote Laura zeggen ‘diep bedroefd’ te zijn om de dood van Powell. ,,Hij was een geweldig ambtenaar en alom gerespecteerd in binnen- en buitenland’’, schrijft de voormalig president. ,,Het belangrijkste was dat Colin een familieman en vriend was. Laura en ik betuigen Alma (Powells weduwe, red.) en hun kinderen onze oprechte deelneming bij het gedenken van het leven van een groot man.’’

Terrorisme

Powell werd in New York uit Jamaicaanse ouders geboren. Na 35 jaar als beroepsmilitair te hebben gewerkt, trad hij op de voorgrond als populair politicus en bewindsman. Hij was de eerste zwarte Amerikaan die van 1989 tot 1993 de functie van bevelhebber van de strijdkrachten bekleedde. Ook was hij de eerste zwarte minister van Buitenlandse Zaken van de VS en diende onder twee presidenten.



Hij werd in een zeer roerige tijd minister van Buitenlandse Zaken. Na de aanslagen van september 2001 was de Republikein mede-aanjager van de strijd tegen het terrorisme en de oorlogen tegen Afghanistan en die in Irak. Powell gold evenwel als een stem van gematigdheid en lag geregeld in overhoop met ministers als Donald Rumsfeld op Defensie die de harde lijn voorstonden.



Het aanzien van Powell liep begin 2003 een deuk op, toen hij in de VN-veiligheidsraad een presentatie gaf over vermeende Iraakse massavernietigingswapens. Het verhaal bleek niet te kloppen en leidde met de Amerikaanse inval in Irak tot een van de bloedigste oorlogen in de regio. Powell hield het bijna vier jaar vol. Hij vroeg toenmalig president George W. Bush voor het einde van zijn ambtstermijn als minister om ontslag.



Volledig scherm Hoofd van de strijdkrachten Colin Powell in 2001 spreekt in het Capitool in Washington. © AP

Kritiek op Republikeinen

De voormalig generaal stak zijn mening niet onder stoelen of banken. In 2008 en 2012 liet hij weten niet de Republikeinse presidentskandidaat John McCain te steunen, maar de Democraat Barack Obama. Die won beide keren de verkiezingen. In 2016 schaarde Powell zich opnieuw achter de Democratische kandidaat, Hillary Clinton, en niet achter de Republikein Donald Trump.



Bij de verkiezingen van 2020 schaarde hij zich achter de Democraat Joe Biden, in plaats van de zittende president Trump. Powell noemde Trump ‘nutteloos’ en zei dat diens optreden sinds zijn aantreden alleen maar erger is geworden. Op CNN noemde hij de president ‘een gevaar voor onze democratie, gevaarlijk voor ons land’. Trumps optreden na de dood van George Floyd leidde volgens Powell tot grote verdeeldheid.

