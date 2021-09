Voormalige Catalaanse leider Puigdemont ‘viert’ vrijlating

De 58-jarige Puigdemont werd bij aankomst aangehouden, omdat hij in Spanje wordt vervolgd voor zijn rol in de poging om Catalonië af te scheiden van Spanje. Hij werd vrijdagavond vrijgelaten, nadat hij zich bereid had getoond om op 4 oktober een zitting bij te wonen over een mogelijke uitlevering aan Spanje. Volgens zijn advocaat mag hij in de tussentijd Italië verlaten.