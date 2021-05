Voortvluchtige Franse oud-militair zwaargewond bij klopjacht: ‘Hij vuurde op militairen’

De 29-jarige Terry Dupin had zich in een bos verschanst en werd er vandaag neergeschoten. Daardoor is hij volgens Franse media zwaargewond geraakt. Dupin is meerdere keren veroordeeld wegens geweldpleging tegen zijn ex, de moeder van zijn drie kinderen.



Hij was net weer uit de gevangenis, toen hij haar in de nacht van zaterdag op zondag opnieuw belaagde in het dorp Le-Lardin-Saint-Lazare. Volgens de politie viel hij haar aan en schoot op haar, net als vervolgens op politieagenten die hem achtervolgden.