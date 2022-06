Voorzitter partij Boris Johnson stapt op na verlies van twee parlementszetels

updateOliver Dowden, de voorzitter van de Britse Conservatieve Partij, stapt op na tegenvallende resultaten in tussentijdse verkiezingen in twee kiesdistricten die donderdag werden gehouden. De Tories verloren beide zetels in het parlement.

,,Onze aanhangers zijn verdrietig en teleurgesteld door recente gebeurtenissen, en ik deel die gevoelens”, schrijft partijvoorzitter Dowden in zijn ontslagbrief aan premier Boris Johnson, die hij op Twitter plaatste. ,,We kunnen niet doorgaan zoals we al deden. Iemand moet de verantwoordelijkheid nemen en ik heb geconcludeerd dat, onder deze omstandigheden, het voor mij niet juist zou zijn om deze positie te blijven bekleden.”

De tussentijdse verkiezingen werden gehouden in de kiesdistricten Tiverton-Honiton en Wakefield. In Tiverton-Honiton ging de zetel naar de Liberal Democrats, in Wakefield naar Labour.

Test

De zetel in Wakefield was 87 jaar lang in handen van Labour, maar de partij raakte het district in 2019 kwijt aan de Conservatieven. Nu heeft Labour de zetel dus weer in handen. Het district Tiverton-Honiton stond bekend als conservatief, de Tories wonnen er in 2019 met 24.000 stemmen meerderheid.

De tussentijdse verkiezingen werden als belangrijke test gezien voor de conservatieve partij van premier Boris Johnson. De premier is de afgelopen maanden zwaar onder vuur komen te liggen vanwege de affaire ‘partygate’, waarin naar buiten kwam dat regeringsfunctionarissen - inclusief de premier zelf - in onder meer Downing Street, het niet zo nauw namen met de lockdowns die de regering ter bestrijding van de pandemie had afgekondigd. Johnson overleefde eerder deze maand een vertrouwensstemming binnen zijn eigen partij.

Volledig scherm Oliver Dowden, partijvoorzitter van de Britse Conservatieve Partij, op 19 april 2022. © AFP