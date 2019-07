Voorzitter Vlaams parlement moet rijbewijs inleveren na ongeluk én positieve blaastest

Het ongeval gebeurde al vorige week woensdagochtend, maar lekt nu pas uit. Van Dijck was na een lange werkdag blijven hangen in een plaatselijk café. Op weg naar huis reed hij een aanhangwagen aan. De eigenaar belde de politie. ,,Da’s normaal”, zegt Van Dijck, die ook burgemeester van Dessel is.



De lokale politie van Balen-Dessel-Mol kwam na het ongeluk ter plaatse. ,,Wij werden opgeroepen voor een verkeersongeval met schade en hebben ter plaatse vastgesteld dat de burgemeester aan het stuur zat”, zegt politiewoordvoerder Robert Lehaen. ,,Omdat hij de voorzitter is van het college van onze politiezone, en dus onze baas, hebben wij de collega’s van de nabijgelegen politiezone Geel-Laakdal-Meerhout gebeld om het onderzoek te doen.”



Van Dijck had 1,42 promille alcohol in het bloed, waar 0,5 promille is toegestaan.