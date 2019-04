Vrachtschip 77 jaar na aanval door onderzeeër teruggevonden

Munira ontwaakte na 27 jaar uit coma: ‘Geef de hoop nooit op’

9:35 Ruim 27 jaar lag Munira Abdulla in vegetatieve staat in een ziekenhuisbed, maar de wonderen blijken de wereld nog niet uit. Tegen elke verwachting in is ze sinds kort ‘bij’ en kan ze weer gesprekjes voeren. Haar zoon Omar (32): ,,Ineens zei ze mijn naam, ik kan mijn geluk niet op.”