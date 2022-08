Vrachtschip op weg naar Vlissingen zinkt na botsing bij Gibraltar

Opnieuw Nederland­se mannen opgepakt in Antwerpen, mogelijk zoveelste aanslag verijdeld

De Antwerpse politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een groep gewapende mannen opgepakt, bevestigt het Antwerps parket. De vijf Nederlandse mannen zaten in een auto toen ze in de buurt van de Deken De Winterstraat door de politie werden tegengehouden. Daar werden al verschillende keren aanslagen gepleegd.

25 augustus