Vrachtvliegtuig maakt noodlanding, getuigen horen knallen en zien vlammen

updateEen Boeing 747 van Kalitta Air is vrijdagavond in de problemen gekomen na het opstijgen in Zaventem. Verschillende mensen in Zeeland en Vlaanderen werden opgeschrikt door een aantal luide knallen. Het vliegtuig cirkelde daarna een tijdje boven de Noordzee, keerde om en kon uiteindelijk een succesvolle noodlanding maken in Leipzig. Het vliegtuig passeerde ook Nederlands grondgebied.