Vrachtwagenchauffeur schuldig bevonden aan bloedbad met elf doden in synagoge VS

De vrachtwagenchauffeur staat terecht voor het doodschieten van elf gelovigen in de Tree of Life-synagoge in Pittsburgh (Pennsylvania) en het verwonden van nog eens zeven ander en onder wie vijf agenten, eind oktober 2018. De veertiger is ook aangeklaagd voor tientallen haatmisdrijven. In totaal gaat het om 63 aanklachten.

Met de schuldigverklaring gaat het proces tegen Bowers een tweede fase in. Daarin moet de volksjury afwegen of hij de doodstraf verdient. Die straf krijgt Bowers alleen als de twaalf juryleden het daarover eens zijn. Anders krijgt hij een levenslange gevangenisstraf. Bowers’ advocaten stellen dat een doodvonnis in strijd zou zijn met de grondwet omdat hun cliënt lijdt aan een ernstige psychische aandoening, waaronder schizofrenie.

Antisemitisme

Tijdens zijn proces, dat op 30 mei begon, hoorden de juryleden getuigenissen van enkele overlevenden van de aanval en namen ze kennis van bewijzen van het antisemitisme van Bowers, waaronder meerdere berichten waarin Joden werden aangevallen op een extreemrechtse website in de maanden voorafgaand aan de aanval.

Een van de openbaar aanklagers vertelde de juryleden donderdag dat Bowers zijn slachtoffers had aangevallen vanwege hun religie, daarbij wijzend op zijn uitgebreide ‘online-spoor’ van antisemitisme en wit suprematisme. Bowers zei na zijn overgave tegen de politie dat ‘al deze Joden dood moeten’, lichtte aanklager Mary Hah toe.

Waanvoorstelling

De verdediging van de verdachte voerde aan dat Bowers mensen er niet van probeerde te weerhouden hun geloof te praktiseren, zoals in enkele beschuldigingen staat. Advocaat Elisa Long stelde dat haar cliënt in plaats daarvan handelde vanuit zijn waanvoorstelling dat hij de gelovigen moest aanvallen vanwege hun steun aan een joodse humanitaire groep die vluchtelingen herhuisvest, mensen die hij als indringers beschouwde.

Bowers, die na het bloedbad op zijn knieën naar buiten kroop en zich overgaf aan de politie, had nog geen twee uur voor hij het vuur opende, gescholden op een joodse hulporganisatie, de Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS). ,,HIAS haalt indringers binnen die onze mensen doden. Ik kan niet blijven toekijken hoe mijn volk wordt afgeslacht. De pot op met je zienswijzen, ik ga naar binnen’’, verkondigde hij op de netwerksite Gab.com

De trucker had ook commentaar op de arrestatie van Cesar Sayoc, die een dag eerder was aangehouden in Florida nadat hij ruim een dozijn explosieven naar verschillende prominente Democraten had gestuurd, onder wie Bill en Hillary Clinton, Barack Obama en George Soros.