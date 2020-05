Vrees voor enorme verspreiding coronavirus na massa-evacuatie India, 15 doden door cycloon

AmpharDe supercycloon Amphan heeft vandaag in India en Bangladesh al zeker vijftien mensenlevens geëist, onder wie een 13-jarig meisje. Ruim drie miljoen mensen werden geëvacueerd in afwachting van de cycloon, een van de krachtigste van de afgelopen jaren.

Amphan liet een spoor van vernieling achter. Duizenden huizen zijn verwoest. ,,De komende 24 uur zijn van cruciaal belang. We hebben nog een lange weg te gaan“, laat de meteorologische chef van India weten.

De cycloon, het equivalent van een orkaan uit de derde categorie, kwam vanmiddag aan land in de Indiase deelstaat West-Bengalen, met windsnelheden tot 185 kilometer per uur. De hoofdstad van die deelstaat, Calcutta, kreeg regenbuien en windstoten tot 120 kilometer per uur te verwerken.

Bruggen weggespoeld

De cycloon spoelde complete bruggen weg die Indiase eilanden met het vasteland verbinden. Veel gebieden zitten nu zonder elektriciteit of werkende telefoons, meldt de West-Bengalese premier Mamata Banerjee.

Op tv-beelden was te zien hoe geparkeerde auto's op elkaar waaiden en huizen overstroomden, in een stad die 15 miljoen inwoners telt. De storm is de krachtigste die in de Golf van Bengalen is ontstaan sinds 1999.

Vrees voor coronavirus

Bangladesh heeft 2,4 miljoen mensen geëvacueerd in de laaggelegen kustgebieden. In West-Bengalen zijn meer dan 300.000 mensen in veiligheid gebracht. De evacuaties worden bemoeilijkt door de coronapandemie. De massa-verhuizing van inwoners dreigt de verspreiding van het virus in de hand te werken.

Zowel Bangladesh als India zitten sinds eind maart in lockdown. ,,We worden geconfronteerd met drie crises: het coronavirus, de duizenden migranten die naar huis terugkeren en nu de cycloon’, zegt Abhijit Banerjee, oppositieleider en een van de felste critici van de Indiase premier Narendra Modi.

Nieuwe crisis

De combinatie van het virus en de cycloon kan leiden tot een ‘nieuwe humanitaire crisis’, zegt Manuel Pereira van de regering in Bangladesh. ,,We weten dat als mensen gedwongen worden een gemeenschappelijk onderkomen te zoeken, ze niet in staat zullen zijn fysieke afstand te houden en het risico lopen het virus op te lopen of over te dragen.”

Een plaatselijke visser meldt aan persbureau AFP dat veel inwoners bang zijn om naar de opvang te gaan. ,,Ze zitten al weken thuis en zijn bang om in een menigte te gaan waar ze besmet kunnen raken.” Er wordt bovendien gevreesd dat een vluchtelingenkamp van Rohingya in Bangladesh, met meer dan één miljoen bewoners, ook getroffen wordt door het onweer.

Cycloon

Het is zeker niet voor het eerst dat India wordt getroffen door een dodelijke storm. Zo kwamen in 1999 in deelstaat Odisha ruim 10.000 mensen om het leven door een cycloon.

Volledig scherm © EPA