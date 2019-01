Vrees voor leven van oud-bokser Rudi Lubbers

Lubbers bokste in 1973 in Jakarta als enige Nederlander ooit tegen legende Mohammed Ali. Hij verloor weliswaar maar bleef twaalf ronden overeind. Sinds de jaren tachtig is het bergafwaarts gegaan. Lubbers zat in Portugal acht jaar in de cel vanwege drugshandel. Na zijn vrijlating leidt hij een zwervend bestaan.



Sinds de documentaire over Lubbers in Andere Tijden Sport, afgelopen zondag, stroomt de hulp binnen. Wagtmans heeft bijna 1700 mailtjes gekregen. ,,Mensen doneren geld, schoenen, hondenvoer, een sportschool in Eindhoven heeft 3000 euro ingezameld, en een tandarts wil zijn gebit renoveren.’’



Via de stichting Rudi Lubbers Aftersport wordt een crowdfundingactie gestart voor Lubbers. Wagtmans wil dat een vertegenwoordiger van Buitenlandse Zaken naar Lubbers gaat om een noodoplossing te bieden.



Wagtmans: ,,Misschien dat hij tijdelijk naar Nederland kan komen voor medische verzorging en om aan te sterken. Dit is zeer nijpend. Hij staat daar te vergaan. Het is verschrikkelijk. Als we niks doen, staat morgen in de krant dat Rudi Lubbers met een dode vrouw aangetroffen is in Bulgarije. Dat willen we toch niet?’’