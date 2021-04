Vrees voor milieuramp in Jemen: 200 miljoen liter olie uit tanker kan Rode Zee in stromen

,,Het is een tikkende tijdbom”, zegt Peter-Derrek Hof, de Nederlandse ambassadeur voor Jemen, tegen de NOS . ,,Hoeveel tijd we precies hebben, weten we niet.” De tanker bevindt zich voor de haven van Hodeiah. Doordat er al jaren een burgeroorlog gaande is in Jemen, is er weinig aandacht besteed aan het onderhoud van de tanker. ,,Hoe langer je wacht, hoe groter de kans op lekkage, op een explosie of op het zinken van het schip”, aldus Hof.

Ecologische en humanitaire ramp

Houthis

Hof ziet wel wat beren op de weg. ,,Het probleem ligt duidelijk bij de Houthi’s”, verwijst hij naar de rebellengroepering. ,,De VN en de Houthi’s moeten tot een overeenstemming komen over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd en de Houthi’s hebben daarbij feitelijk een vetorecht. Het schip ligt in door hen gecontroleerd gebied.” Oorspronkelijk was de tanker van het Jemenitische staatsbedrijf Yemen Oil and Gas Corporation.



Toen de oorlog in 2015 begon, viel deze echter in handen van de Houthis. Deze sji’titische bevolkingsgroep vecht sinds die tijd een bloedige oorlog uit met de soennitische meerderheid in het land. De gevechten zijn extra opgelaaid door de directe bemoeienis van Saudi-Arabië en Iran, die allebei volop steun geven aan hun geloofsgenoten in het conflict. Saudi-Arabië steunt de soennieten met een luchtoorlog, Iran levert wapens aan de sji’itische Houthis.