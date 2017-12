Vrees voor Noord-Koreaans biologisch wapen na onderzoek op overloper

In november liep een soldaat over van Noord- naar Zuid-Korea, op beelden was toen te zien hoe de man bij de grens onder vuur werd genomen.

De Zuid-Koreaanse autoriteiten bevestigen tegenover persbureau UPI dat de bewuste soldaat blootgesteld is geweest aan de miltvuurbacterie, of daartegen is ingeënt. Hij zou op die manier immuun zijn geworden voor de beruchte bacterie. Miltvuur, of antrax, is een infectieziekte die bekend is vanwege de mogelijke toepassing in biologische wapens.