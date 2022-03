Vrees voor terugkeer naar donkere tijden: Afghaanse middelbare scholen blijven dicht voor meisjes

Britten nemen schip P&O Ferries in beslag na massaont­slag

Britse autoriteiten hebben in Noord-Ierland een schip van de in opspraak geraakte veerdienstmaatschappij P&O Ferries in beslag genomen. De veerboot zou niet veilig kunnen uitvaren, omdat de bemanning onvoldoende opgeleid is voor werk op het schip. Ook ontbreken verplichte documenten, meldt de kustwacht van het Verenigd Koninkrijk.

26 maart