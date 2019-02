Vriendin bekent moord op Nederlander: ‘Hij had beloofd dat we gelukkig zouden zijn’

De hebzuchtige vriendin die de 73-jarige Nederlander Hans van Denderen in Brazilië op wrede wijze vermoordde en daarna deed alsof hij nog leefde door vanaf zijn telefoon whatsappberichten te versturen, heeft haar daad deze week in de rechtbank nogmaals bekend. ‘Ik deed een handdoek over zijn gezicht en stak hem'.

Dat zei Simone de A. (51) maandag volgens het Braziliaanse G1 tijdens een openbare zitting in Votorantim. Ze gaf aan hoe de Nederlander hun relatie na zes maanden wilde beëindigen om een oude relatie weer op te pakken, iets wat ze niet kon verkroppen.



Tegenover de rechter verklaarde De A. hoe ze Van Denderen daarna verdoofde met medicijnen. ,,Die dag had hij te veel gedronken. Ik drogeerde hem. Hij zei dat hij me ging verlaten.’’ Daarna zei de vrouw tegen de rechter dat ze een vriend vroeg te helpen om de Nederlander in de auto te zetten, ,,zodat ik hem naar het ziekenhuis kon brengen’’.



Hoewel lokale media eerder meldden dat de vrouw de Nederlander al in zijn appartement doodstak, vertelde ze in de rechtbank dat dat pas halverwege de autorit gebeurde. ,,Ik haalde hem uit de auto en stak hem in zijn nek. Hij voelde niks, hij sliep. Ik ging door, want hij had beloofd dat we gelukkig zouden zijn.’’ De A. bedekte het hoofd van de Nederlander met een handdoek en stak hem weer. ,,Toch voelde ik spijt, het was niet wat ik wilde.” Ze liet het lichaam langs de weg achter.



Voorbijgangers vonden het lichaam van Van Denderen op 21 oktober 2018, een dag na de moord. Volgens eerdere berichten had het slachtoffer steekwonden in de borst en een diepe snee in zijn nek. Volgens het Braziliaanse G1 werd in de rechtszaal duidelijk dat de Nederlander zeven steekwonden opliep.

Quote Ik haalde hem uit de auto en stak hem in zijn nek. Hij voelde niks, hij sliep. Ik ging door Simone de A.

Gebrekkig Engels

Van Denderen, die al twintig jaar in Brazilië woonde en er wat bijverdiende als ICT-dienstverlener en leraar Engels, werd na de ontdekking van zijn lichaam begraven in een anoniem graf. Dit omdat zijn identiteit niet vastgesteld kon worden. De zaak kwam echter aan het rollen toen ICT-klanten en studenten hem whatsappten en berichten terugkregen in gebrekkig Engels.

Een student vond het vreemd en besloot de familie van de leraar Engels in Nederland te bellen. Die vertelde hem dat Hans helemaal niet in Nederland bij een zieke zus was, iets wat hij de klant wel had laten weten via whatsapp. Daarop stapte de jongen naar de politie, die een onderzoek startte. De jongen bevestigde dit maandag nogmaals in de rechtbank.

Het leidde begin november tot de arrestatie van Van Denderens vriendin. Zij bleek in het bezit te zijn van het mobieltje van de Nederlander en van documenten van zijn inschrijving in het Nationaal Register van Buitenlanders in Brazilië. De A. verstuurde uit naam van de Nederlander berichten met zijn telefoon. Ze bleef na de moord in Van Denderens appartement in Sorocaba wonen, reed rond in zijn auto en maakte geld over van zijn bankrekening, onder meer naar zichzelf.