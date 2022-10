Vriendinnen Jessy (24) en Wibe (25) komen om tijdens citytrip in Rome: ‘Ze wilden mensen helpen na een ongeval’

Italiaan (53) die vriendin­nen Jesse en Wibe doodreed was onder invloed van drank en drugs en reed zonder rijbewijs

‘Het was donker, ik heb ze echt niet gezien’. Dat verklaarde de Romeinse Francesco M. (53), de chauffeur die vluchtmisdrijf pleegde nadat hij Jessy Dewildeman (24) en Wibe Bijls (25) uit België doodreed. De man zat onder invloed van drugs en alcohol achter het stuur. En hij reed zonder rijbewijs rond, dat werd eerder al ingetrokken nadat hij onder invloed achter het stuur betrapt was. M. - die geen onbekende was voor de politie - is gearresteerd en zit nu in de cel.

